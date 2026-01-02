Павло Василенко

Хосеп Гвардіола знову змушений був заспокоювати вболівальників Манчестер Сіті на тлі нової хвилі чуток щодо свого майбутнього. Іспанський наставник чітко дав зрозуміти: він не збирається залишати клуб і має намір відпрацювати чинний контракт, розрахований до літа 2027 року.

Спекуляції активізувалися після неочікуваної відставки Енцо Марески з Челсі у новорічні дні. У ЗМІ одразу почали з’являтися припущення, що колишній асистент Гвардіоли може стати його наступником на «Етіхаді». Сам Хосеп відреагував чітко й без емоцій.

«У мене є контракт. Я повторював це тисячу мільйонів разів. Я тут уже десять років. Одного дня я піду, але не зараз. Я щасливий у Манчестер Сіті й хочу боротися разом зі своєю командою», – наголосив тренер, який очолює команду з 2016 року.

Гвардіола також прокоментував ситуацію навколо Марески, з яким раніше працював у тренерському штабі Манчестер Сіті. За словами іспанця, рішення лондонського клубу стало великою втратою.

«З моєї точки зору, Челсі втратив неймовірного менеджера і чудову людину. Але це рішення ради директорів, і мені більше нічого додати. Це лише підкреслює, наскільки мені пощастило працювати в клубі, де мене підтримують. Мій клуб – надзвичайний», – додав Гвардіола.

Таким чином, наставник «містян» чітко окреслив свою позицію, давши зрозуміти, що розмови про зміну тренера наразі не мають під собою реальних підстав.