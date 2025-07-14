Колишній тренер Дніпра, Металіста, Карпат і збірної України Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport.ua за підсумками фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі – ПСЖ (3:0) оцінив організацію турніру з боку ФІФА та назвав головне розчарування змагань.

Я в курсі, що дехто з відомих тренерів критикував організаторів чемпіонату. Я думаю, що тут не обійшлося без заздрощів, що очолювані ними команди не змогли взяти участі в цьому святі світового футболу. Я вважаю, що керівництву ФІФА – респект, проведення чемпіонату сприяло популяризації футболу, адже матчі викликали неабиякий інтерес у вболівальників. Хто, зокрема, раніше знав про існування аматорської команди «Окленд» – представника Океанії, проте вона не тільки збагатилася цінним досвідом, зіграла внічию з аргентинським «Бока Хуніорс», а й поповнила клубну касу солідними преміальними – близько 5 мільйонами доларів.

Це добре, що змагання проводилися перед світовим чемпіонатом й в організаторів ще буде можливість виправити окремі огріхи. До речі, коли б серед учасників була легендарна «Барселона», то все було б ще цікавіше, але вони самі винні, що не завоювали путівку до США.

Передусім, розчарував «Манчестер Сіті», який вибув з боротьби задовго до фіналу. Ба більше, поразка від аравійського «Аль–Хіляля» – серйозний удар по іміджу «містян», а все через шапкозакидацький настрій підопічних Пепа Гвардіоли. Ну й, звичайно, здивувало непрофесійне відношення до своїх обов'язків футболістів ПСЖ в матчі з «Челсі».