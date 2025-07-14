Мареска: «Клубний чемпіонат світу стане важливішим за Лігу чемпіонів»
Тренер Челсі прокоментував перемогу у турнірі
близько 1 години тому
Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився емоціями після переконливої перемоги у фіналі клубного чемпіонату світу, де його команда обіграла ПСЖ з рахунком 3:0.
– Я відчуваю величезну повагу до ПСЖ та їхнього тренера. Я готувався до перемоги в цьому матчі, але не очікував такого рахунку. Я знав, що наша команда здатна протистояти такому супернику, і нам було важливо показати, що ми тут для перемоги, а не просто для участі. Це задало тон гри.
Ми – чемпіони світу серед клубів і маємо пишатися цим. Гравці заслужили на цю перемогу. Ми щасливі, що змогли взяти участь у цьому турнірі. Спочатку нашою метою було вийти з групи, а потім крок за кроком ми йшли до фіналу. Можу сказати, що це того варте. Відчуваю, що цей турнір стане дуже важливим, можливо, навіть важливішим за Лігу чемпіонів, – розповів Мареска в інтерв'ю RMC Sport.