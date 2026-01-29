Гвардіола відреагував на гол Трубіна у ворота Реала
Фахівець дав емоційний коментар
близько 1 години тому
Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував гол українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна у ворота Реала у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів, який завершився перемогою лісабонської команди з рахунком 4:2.
«Ми всі були на полі, тому не знали, що Бенфіці потрібен гол для виходу до наступного раунду, коли почали дивитися останні хвилини. Коли воротар вирушив у штрафний майданчик суперника, ми запитали: «Трубін, навіщо ти це робиш?»
Реал міг зрівняти рахунок, і ми вилетіли б із першої вісімки». Проте це була хороша стратегія з боку Жозе Моуріньо – забити четвертий гол, чи не так!» – цитує Гвардіолу видання ESPN.
Трубін у поточному сезоні провів 33 матчі, пропустив 26 м’ячів і у 17 поєдинках зіграв на «нуль».
Бенфіка у стикових матчах зіграє з Інтером або з Реалом 17/18 і 24/25 лютого. Жеребкування відбудеться 30 січня.
Поділитись