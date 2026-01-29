Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував гол українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна у ворота Реала у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів, який завершився перемогою лісабонської команди з рахунком 4:2.

«Ми всі були на полі, тому не знали, що Бенфіці потрібен гол для виходу до наступного раунду, коли почали дивитися останні хвилини. Коли воротар вирушив у штрафний майданчик суперника, ми запитали: «Трубін, навіщо ти це робиш?»

Реал міг зрівняти рахунок, і ми вилетіли б із першої вісімки». Проте це була хороша стратегія з боку Жозе Моуріньо – забити четвертий гол, чи не так!» – цитує Гвардіолу видання ESPN.