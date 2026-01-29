Моурінью описав враженння після рятівного голу Трубіна
Анатолій став культовою фігурою для Бенфіки
близько 1 години тому
Жозе Моурінью / Фото - Бенфіка
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью оцінив перформанс Анатолія Трубіна в матчі 8 туру Ліги чемпіонів проти Реала (4:2. Його слова наводить Benfica TV.
Трубін забив чудовий гол. Незалежно від того, яким буде наше майбутнє в турнірі, ця перемога є історичною. Вона важлива з економічної точки зору і ще більш важлива з точки зору престижу. Так, ми все ще в грі... Подивимося, що ще ми зможемо зробити в Лізі чемпіонів, буде дуже цікаво, - заявив Моурінью.