Сергій Разумовський

Ліверпуль зазнав болючої поразки від Манчестер Сіті у домашньому поєдинку 25-го туру АПЛ — 1:2. Мерсисайдці пропустили вирішальний м’яч у кінцівці, не зумівши втримати бодай нічию, і вкотре цього сезону втратили очки після 90-ї хвилини.

Як свідчить статистика Opta, нинішня кампанія вже стала для Ліверпуля однією з найгірших у цьому компоненті: команда пропустила чотири «переможні» голи суперників у чемпіонаті після 90-ї хвилини. Це повторення антирекорду АПЛ, який раніше фіксували у Вотфорда (сезони-2017/18 і 2021/22), Вест Гема (2021/22) та Саутгемптона (2024/25). Така тенденція боляче б’є по результатах, адже йдеться саме про м’ячі, які безпосередньо змінюють підсумок матчу на користь опонента.

Після цієї невдачі Ліверпуль із 39 очками посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. З огляду на відставання від лідерів і нестабільність у вирішальні відрізки матчів, шанси чинного чемпіона зберегти титул виглядають мінімальними.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий попрощатися з К’єзою.