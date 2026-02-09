Ліверпуль розглядає можливість попрощатися з вінгером Федеріко К'єзою вже у літнє трансферне вікно. Італійському вінгеру не вдалося повною мірою звикнути до реалій англійського футболу, тому клуб допускає його відхід.

За даними CaughtOffside, мерсисайдці готові продати 28-річного футболіста за 25-30 мільйонів євро. Ювентус вже робить кроки для повернення чемпіона Європи, при цьому за розвитком ситуації також стежать Рома та Наполі.

Цього сезону К'єза взяв участь у 24 матчах у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок три голи і три асисти. Сумарно вінгер провів на полі 392 хвилини. Його контракт із Ліверпулем діє до 2028 року.

Раніше Ліверпуль поступився Манчестер Сіті.