Ліверпуль в центральному матчі 25 туру АПЛ поступився Ман Сіті в рідних стінах. Гра завершилась з рахунком 1:2.

У другій половині матчу, в якій «червоні» домінували, Собослаї блискуче пробив штрафний удар, який влучив у стійку.

Однак Сіті зумів пізно переломити хід гри і здобути очки завдяки голам Бернарду Сілви та Холанда, останній з яких був забитий з пенальті в доданий час.

Під час напруженої додаткової гри Шеркі знову забив м'яч з дальньої відстані, коли Аліссон Бекер був поза воротами, але гол був скасований, оскільки Холанд сфолив проти Собослаї.

АПЛ. 25 тур

Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:2

Голи: Собослаї, 74 - Сілва, 84, Голанд, 90+3 (з пенальті)