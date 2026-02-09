Диво-гол Собослаї не вистачило Ліверпулю для перемоги над Манчестер Сіті
Команда Гвардіоли не відпускає Арсенал
40 хвилин тому
Фото - Ліверпуль
Ліверпуль в центральному матчі 25 туру АПЛ поступився Ман Сіті в рідних стінах. Гра завершилась з рахунком 1:2.
У другій половині матчу, в якій «червоні» домінували, Собослаї блискуче пробив штрафний удар, який влучив у стійку.
Однак Сіті зумів пізно переломити хід гри і здобути очки завдяки голам Бернарду Сілви та Холанда, останній з яких був забитий з пенальті в доданий час.
Під час напруженої додаткової гри Шеркі знову забив м'яч з дальньої відстані, коли Аліссон Бекер був поза воротами, але гол був скасований, оскільки Холанд сфолив проти Собослаї.
АПЛ. 25 тур
Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:2
Голи: Собослаї, 74 - Сілва, 84, Голанд, 90+3 (з пенальті)