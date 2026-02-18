Сергій Разумовський

Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу у гостьовому матчі проти Бенфіки в рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів. Єдиний гол зустрічі було забито на початку другого тайму – на 50-й хвилині Вінісіус Жуніор вдало скористався передачею від Кіліана Мбаппе й відправив м’яч у сітку воріт суперника.

Підопічні королівського клубу продемонстрували організовану гру в обороні й разом із тим довели, чому вважаються одними з фаворитів турніру. Хоча обидві команди створювали гострі моменти, саме Реал зумів реалізувати свою можливість, завдяки чому іспанці зробили перший крок до виходу в наступний раунд.

Варто відзначити, що мадридці наразі демонструють чудову форму – команда святкувала перемогу в семи із останніх восьми поєдинків у різних турнірах. Єдина поразка за цей період була зафіксована саме у протистоянні з Бенфікою, коли у 8-му турі загального етапу Ліги чемпіонів команда поступилася з рахунком 2:4.

Завдяки цьому результату Реал отримав фору перед матчем-відповіддю, який відбудеться у Мадриді, і має всі шанси продовжити боротьбу на європейській арені. Проте Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова напевне спробує дати бій і зробить усе, аби відіграти відставання у другій зустрічі.