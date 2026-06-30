Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 Збірна Марокко сенсаційно вибили Нідерланди в драматичному матчі. Команда з Африки не лише не поступалася фавориту за грою, а й перевершила його за більшістю статистичних показників, зокрема за володінням м’ячем, кількістю ударів і пострілами в площину воріт.

Нідерланди вважалися очевидним фаворитом зустрічі, однак на полі цього не довели. Марокканці діяли сміливо, агресивно й створювали більше небезпеки біля чужих воріт. Попри це, основний час довго йшов до безгольової нічиєї, а ключові події розгорнулися лише наприкінці.

Ораньє відкрили рахунок на 72-й хвилині завдяки голу Ґакпо. Здавалося, що саме нідерландці дотиснуть суперника, але Марокко не зламалося і вже в компенсований час знайшло відповідь. На 91-й хвилині Діоп зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час.

В екстратаймах переможця визначити не вдалося, тож команди перейшли до серії пенальті, яка вийшла надзвичайно нервовою та непередбачуваною. Обидві збірні неодноразово втрачали шанси, продемонструвавши справжні гойдалки.

Першим пробивав Тен Копмейнерс, який упевнено реалізував свій удар. Однак уже в наступних спробах Нідерланди втратили перевагу: Ніл Ель-Айнауї пробив у стійку, а Джастін Клюйверт також не реалізував пенальті, влучивши в каркас воріт.

Марокко зрівняло рахунок завдяки Соф’янові Рахімі, після чого Ваут Веґгорст знову вивів Нідерланди вперед. Проте Шемсдін Тальбі одразу відповів точним ударом.

У вирішальній частині серії Квінтен Тімбер не зумів переграти воротаря, пробивши повз ворота. Ашраф Хакімі також не реалізував свою спробу, влучивши в стійку. Згодом Крісенсіо Саммервілл не зміг пробити голкіпера, який парирував удар.

Останнє слово залишилося за Ісмаїлом Сайбарі. Він холоднокровно реалізував вирішальний пенальті та приніс Марокко перемогу в серії — 3:2.

Марокко стало однією з головних сенсацій турніру і тепер зіграє в 1/8 фіналу проти Канади 4 липня.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Нідерланди - Марокко 1:1 (2:3 – пен.)

Гол: Ґакпо, 72 – Діоп, 90+1

Нідерланди: Вербрюгген, ван Геке, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71), Думфріс, Ґравенберх (Тімбер, 87), де Йонг (де Рон, 110), ван де Вен (Гато, 86), Саммервілл, Ґакпо (Клюйверт, 113), Броббі (Веґгорст, 71).

Марокко: Буну, Хакімі, Діоп, Ріад (Салах-Еддін, 75), Мазрауї, Ель-Айнауї, Буадді (Ель-Мурабет, 79), Діас (Яссін, 79), Унахі (Сбаї, 87), Ель-Ханнус (Тальбі, 87), Сайбарі.

Попередження: Діоп