Павло Василенко

Центральний нападник Галатасарая Мауро Ікарді може продовжити свою кар'єру в Мілані, стверджує інсайдер Маттео Морето в соціальних мережах.

32-річного форварда запропонували россонері, оскільки вони шукають підсилення в атаці та можливу заміну Сантьяго Хіменесу. Сам Ікарді не виключає можливості залишити стамбульський клуб після того, як нещодавно втратив місце в стартовому складі.

Аргентинець грає за Галатасарай з липня 2023 року, коли перейшов з Інтера за 10 мільйонів євро.

У цьому сезоні Ікарді зіграв 20 матчів за Галатасарай та забив 7 голів.