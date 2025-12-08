Мілан виявляє інтерес до українського голкіпера Реала Андрія Луніна та включає його до списку можливих новачків.

Як повідомляє Calcio Mercato, увага італійців пов'язана з невизначеністю навколо майбутнього Майка Меньяна і француз поки не показує готовності продовжити контракт, який закінчується 2026 року. При цьому до нього вже придивляються Ювентус та Баварія.

У Луніна чинна угода з мадридцями розрахована до 2030 року, однак у Мілані продовжують спостерігати за розвитком ситуації. Додатковий інтерес до трансферу викликає близьке спілкування українця з Лукою Модрічем, який після переїзду на Сан-Сіро зберіг теплі стосунки з воротарем, що може відіграти свою роль у майбутньому трансфері.

У Мілані вважають Луніна одним із пріоритетних варіантів для посилення воротарської позиції, якщо Меньян все ж таки залишить клуб.

Раніше повідомлялося, що Лунін може покинути Реал через новий контракт Куртуа з Реалом.