Наставник Мілана Марко Ландуччі прокоментував підсумки поєдинку проти Торіно в рамках 14-го туру Серії А, що завершився з рахунком 3:2.

Під час зустрічі россонері опинилися в ролі відстаючих, програючи 0:2.

«У першому таймі суперники чекали на наші помилки, а ми трохи розслабилися. Замість того, щоб використовувати всю ширину поля, намагалися атакувати через центр. Потім були пенальті та контратака.

Ми маємо подякувати команді, яка ніколи не здається, а також доктору Маццоне та його співробітникам, завдяки яким Пулішич зміг вийти на поле. Ця команда не знає поразок.

У другому таймі ми трохи змінили хід гри, і саме гол Рабьо додав нам впевненості. Потім ми перемістили Нкунку в центр атаки, а Рабьо та Лофтус-Чика підтримували його. Ми активніше атакували, забили три голи і здобули перемогу, що є головним».