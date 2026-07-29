Павло Василенко

Мауро Ікарді повідомив про важливу перемогу в судовому процесі з колишньою дружиною Вандою Нарою. Аргентинський нападник заявив, що італійський суд остаточно відхилив її фінансові вимоги, які загалом сягали майже 500 тисяч євро на місяць.

За словами футболіста, Нара вимагала 250 тисяч євро щомісяця на власне утримання, ще по 65 тисяч євро для кожної з двох дочок, а також додаткові 100 тисяч євро в межах шлюборозлучного процесу. Суддя Анна Каттанео ще 1 червня 2026 року відмовила у задоволенні цих вимог, зазначивши, що Ванда має достатній дохід, активи та професійну кваліфікацію для самостійного забезпечення.

Пізніше апеляцію на це рішення також було визнано неприйнятною, про що Ікарді повідомив у соціальних мережах. За його словами, після цього залишився лише фінальний етап для завершення процедури розлучення.

Водночас Ванда Нара також відреагувала на останні події у своїх соцмережах. Попри це, остаточне рішення щодо розірвання шлюбу ще не ухвалене, хоча суперечка навколо фінансових претензій фактично завершилася на користь футболіста.