Ванда Нара: «Ікарді звернувся до суду в Італії, а там справи про розлучення можуть тривати місяцями або навіть роками»
Відома пара ризикує вже ніколи не буде разом
близько 23 годин тому
Телеведуча та модель Ванда Нара поділилася особистими переживаннями щодо стосунків із Мауро Ікарді. В інтерв'ю вона розповіла, як складно далося розставання, зради, емоції після розриву та юридичну тяганину через розлучення, що триває між Аргентиною та Італією.
– Які у вас нині стосунки з Мауро?
– Чесно кажучи, розставання для нього було дуже болючим. Я проживала втрату разом з ним. Ми багато про це говорили, і йому весь час здавалося, що він ще може зберегти нашу сім’ю або повернути мене. Я протягом трьох років намагалася знову довіряти, але не змогла.
Я не шкодую про це. Якби він не дав мені цього шансу, в мені залишилися б сумніви. Наша родина заслуговувала ще тисячу спроб, але цього не сталося. Я завжди кажу: краще бути покинутою, ніж піти самій. Бо в певний момент починаєш відчувати провину за те, що все розвалилося.
– Чи можливі нормальні стосунки між вами зараз?
– Це можливо лише тоді, коли обидвоє зможуть по-справжньому відпустити. Він заспокоїться, коли зрозуміє, що все справді скінчено. У нас була довга історія, ми досягли багато чого і ще маємо справи, які потрібно владнати. Але якщо не прожити біль і не дати собі часу, рана лише поглиблюється і перетворюється на гнів. А за гнівом завжди стоїть смуток.
– А що з вашим болем?
– Я пережила його тоді, коли вся моя родина зібралася разом, а він мені зраджував.
– Як просувається розлучення?
– Я подала на розлучення в Аргентині, але Мауро відхилив позов і звернувся до суду в Італії. А там такі справи можуть тривати місяцями або навіть роками, – сказала Ванда Нара.
Також, на Ямаля було подано позов після святкування дня народження.
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