Телеведуча та модель Ванда Нара поділилася особистими переживаннями щодо стосунків із Мауро Ікарді. В інтерв'ю вона розповіла, як складно далося розставання, зради, емоції після розриву та юридичну тяганину через розлучення, що триває між Аргентиною та Італією.

– Які у вас нині стосунки з Мауро?

– Чесно кажучи, розставання для нього було дуже болючим. Я проживала втрату разом з ним. Ми багато про це говорили, і йому весь час здавалося, що він ще може зберегти нашу сім’ю або повернути мене. Я протягом трьох років намагалася знову довіряти, але не змогла.

Я не шкодую про це. Якби він не дав мені цього шансу, в мені залишилися б сумніви. Наша родина заслуговувала ще тисячу спроб, але цього не сталося. Я завжди кажу: краще бути покинутою, ніж піти самій. Бо в певний момент починаєш відчувати провину за те, що все розвалилося.

– Чи можливі нормальні стосунки між вами зараз?

– Це можливо лише тоді, коли обидвоє зможуть по-справжньому відпустити. Він заспокоїться, коли зрозуміє, що все справді скінчено. У нас була довга історія, ми досягли багато чого і ще маємо справи, які потрібно владнати. Але якщо не прожити біль і не дати собі часу, рана лише поглиблюється і перетворюється на гнів. А за гнівом завжди стоїть смуток.

– А що з вашим болем?

– Я пережила його тоді, коли вся моя родина зібралася разом, а він мені зраджував.

– Як просувається розлучення?

– Я подала на розлучення в Аргентині, але Мауро відхилив позов і звернувся до суду в Італії. А там такі справи можуть тривати місяцями або навіть роками, – сказала Ванда Нара.

Також, на Ямаля було подано позов після святкування дня народження.