Іммобіле повертається в Серію А
Відомий футболіст знову гратиме на батьківщині
близько 2 годин тому
Чіро Іммобіле повертається до Італії. Інсайдер Джанлука Ді Марціо оголосив про майбутній трансфер досвідченого нападаючого.
У минулому Іммобіле був зіркою Лаціо, забивши 207 голів і віддавши 54 результативні передачі у 340 матчах за римлян.
У липні минулого року італійський форвард перейшов у Бешикташ. За турецьку команду він відіграв уже 41 матч, забив 19 голів і віддав чотири результативні передачі.
Іммобіле вирішив повернутися до Італії. 35-річний гравець продовжить кар'єру у Болоньї. Обидві сторони досягли повної угоди.
Ді Марціо оголосив, що нападник підпише однорічний контракт із можливістю продовження угоди ще на один сезон.
Болонья завершила сезон на дев'ятому місці у Серії А. Команда Вінченцо Італіяно виграла Кубок Італії, що означає, що вона гратиме у Лізі Європи.