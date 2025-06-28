Павло Василенко

Чіро Іммобіле повертається до Італії. Інсайдер Джанлука Ді Марціо оголосив про майбутній трансфер досвідченого нападаючого.

У минулому Іммобіле був зіркою Лаціо, забивши 207 голів і віддавши 54 результативні передачі у 340 матчах за римлян.

У липні минулого року італійський форвард перейшов у Бешикташ. За турецьку команду він відіграв уже 41 матч, забив 19 голів і віддав чотири результативні передачі.

Іммобіле вирішив повернутися до Італії. 35-річний гравець продовжить кар'єру у Болоньї. Обидві сторони досягли повної угоди.

Ді Марціо оголосив, що нападник підпише однорічний контракт із можливістю продовження угоди ще на один сезон.

Болонья завершила сезон на дев'ятому місці у Серії А. Команда Вінченцо Італіяно виграла Кубок Італії, що означає, що вона гратиме у Лізі Європи.