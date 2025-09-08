«Його не можна списувати». Белью про перспективи Дюбуа
Експерт підкреслив, що Дюбуа залишатиметься небезпечним суперником
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився прогнозом щодо майбутнього ексчемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова наводить Seconds Out.
Я вважаю, що він ще повернеться на чемпіонський рівень. З тією силою, яку має Дюбуа, про нього завжди говоритимуть. Він повинен стати чемпіоном знову.
Британець додав, що ніколи не варто недооцінювати Дюбуа:
У нього є один удар, яким він може вирубати будь-якого суперника.
Нагадаємо, у липні Дюбуа програв Олександру Усику нокаутом у п’ятому раунді.
