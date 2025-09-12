Белью назвав трьох легендарних боксерів, які стали би проблемою для Усика
Тоні відзначив Льюїса, Майка Тайсона та Мухаммеда Алі
близько 1 години тому
Фото: Nick Potts
Ексчемпіон світу Тоні Белью назвав в інтерв’ю esportsinsider.com легенд минулого, які могли би створити проблеми для абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Леннокс Льюїс, Майк Тайсон і Мухаммед Алі. 100%.
Цей стиль, ця невловимість, ця швидкість. Він не такий швидкий у надважкій вазі, як Мухаммед Алі.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.