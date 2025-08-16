Іноземний форвард близький до повернення в Динамо
Футболіст останнім часом грав в орендах
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Форвард Динамо Ерік Рамірес не перейде до Депортіво Тачира, а повернеться до Динамо.
Як повідомив журналіст Армандо Наранхо, футболіст націлений грати за біло-синіх.
Нагадаємо, що Динамо придбало Раміреса в клубу ДАК 1904 у липні 2021 року за 1,75 мільйона євро. З того часу він провів за команду 20 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.
Рамірес віддавався в оренди до хіхонського Спортінга (2022), братиславського Слована (2022-2023), Атлетіко Насьональ (2023-2024) та Тігре (2024-2025).
Контракт футболіста з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 400 тисяч євро.
