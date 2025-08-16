Павло Василенко

Форвард Динамо Ерік Рамірес не перейде до Депортіво Тачира, а повернеться до Динамо.

Як повідомив журналіст Армандо Наранхо, футболіст націлений грати за біло-синіх.

Нагадаємо, що Динамо придбало Раміреса в клубу ДАК 1904 у липні 2021 року за 1,75 мільйона євро. З того часу він провів за команду 20 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Рамірес віддавався в оренди до хіхонського Спортінга (2022), братиславського Слована (2022-2023), Атлетіко Насьональ (2023-2024) та Тігре (2024-2025).

Контракт футболіста з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 400 тисяч євро.