З Динамо, Шахтарем і Поліссям! Визначилися всі пари раунду плей-оф кваліфікації єврокубків
Всі команди Ліги Європи гарантували собі євроосінь
20 хвилин тому
Фото - ФК Шахтар
Завершилися всі матчі-відповіді третього раунду кваліфікації єврокубків. Таким чином, визначилися всі пари останньої стадії відбору.
🟠 Пари Q4 Ліги Європи
- Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ
- Шкендія – Лудогорець
- Слован Братислава – Янг Бойз
- Мальме – Сигма
- Панатінаїкос – Самсунспор
- Абердін – ФКСБ (Стяуа)
- Лех – Генк
- Мідтьюлланн – КуПС
- Лінкольн Ред Імпс – Брага
- Зріньскі – Утрехт
- Бранн – АЕК Ларнака
Рієка – ПАОК
🟢 Пари Q4 Ліги конференцій
- Хамрун Спартанс – РФШ
- Шелбурн –Лінфілд
- Брейдаблік – Віртус
- Дріта – Діфферданж
- Олімпія Любляна – Ноах
- Полісся – Фіорентина
- Шахтар – Серветт
- Страсбур – Броннбю
- Ягеллонія – Динамо Сіті
- Андерлехт – АЕК Афіни
- Істанбул Башакшехір – Універсітатя Крайова
- Кристал Пелас – Фредрікстад
- Цельє – Банік Острава
- Ракув – Арда
- Гіберніан – Легія
- Левскі – АЗ Алкмаар
- Дьор – Рапід
- Німан – Райо Вальєкано
- Лозанна – Бешикташ
- Санта-Клара – Шемрок Роверс
- Русенборг – Майнц
- Спарта Прага – Рига
- Геккен – ЧФР Клуж
- Вольфсберг – Омонія
Нагадаємо, ввечері 14 серпня Шахтар у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса. Полісся програло Пакшу, але пройшло далі у Лізі конференцій.
