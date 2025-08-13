Сабо: «Дуже засмутився. Динамо немає що робити в Лізі чемпіонів»
Кияни несподівано вилетіли з кваліфікації головного єврокубка від Пафоса, ще й з розгромним рахунком
близько 2 годин тому
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився емоціями після провального матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:2; 0:3 – заг.).
Дуже засмутився. З такою грою, з такою непідготовленою командою немає що робити в Лізі чемпіонів. «Динамо» не готове.
Немає командної гри, не побачив навіть індивідуальних дій. Не було видно ні Ваната, ні Шапаренка, ні Бражка — футболістів, про яких писали, що ними цікавляться європейські клуби. Відбір м’яча — відсутній, пресинг — відсутній.
За «Пафос» грають вікові легіонери, але динамівці поступалися навіть у швидкості. Суперник миттєво переходив з оборони в атаку, а ми не встигали. Не розумію, де фізична готовність? – заявив Сабо у інтерв’ю FootBoom.
Після матчу головний тренер Динамо Олександр Шовковський відверто заявив, що гравці киян відчутно поступаються індивідуально суперникам і команда потребує підсилення.
