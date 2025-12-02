Павло Василенко

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що президент Динамо Ігор Суркіс активно шукає наступника для звільненого Олександра Шовковського на посаді головного тренера.

«З того, що я знаю, у президента клубу була вже розмова з одним з кандидатів. Не знаю, чим закінчилася. І це іноземець. Тобто вектор якийсь такий», – заявив Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Шовковського звільнили з посади 27 листопада після поразки від Омонії (0:2) у четвертому турі основного етапу Ліги конференцій та серії з трьох поразок поспіль у чемпіонаті України.

Тимчасово команду очолив тренер U-19 Ігор Костюк, дебют якого закінчився програшем СК Полтава (1:2) у 14-му турі УПЛ.

Динамо з 20 очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату, а 6 грудня команда Костюка зіграє виїзний матч з Кудрівкою.