Футболіст київського Динамо Олександр Яцик, який забив гол у програному поєдинку 14-го туру УПЛ проти СК Полтава (1:2), поділився враженнями про непросту серію клубу.

Яцик зазначив, що команда встигла провести лише одне спільне тренування під керівництвом нового наставника Ігоря Костюка, що також вплинуло на гру.

«Зараз у нас така чорна смуга. Хочемо якнайшвидше вийти з неї і почати знову перемагати. Мій гол? Голи забиває команда. Не має значення, молоді гравці чи ні. Ми одне ціле. Разом здобуваємо результат та виграємо разом.

Про призначення Костюка дізналися після виїзного матчу із Омонією. Потім ми мали дорогу. Із Костюком встигли провести лише одне тренування. Сьогодні не всі його ідеї змогли втілити на полі.

Ще не встигли нормально попрацювати. Молодь долучають до тренувань першої команди? Я вважаю, що це гаразд. Це не дає розслаблятися іншим гравцям», - заявив Яцик для ПРОФУТБОЛ Digital.