Павло Василенко

Футбольна історія в Мілані отримала несподіваний поворот. Клуби Інтер та Мілан офіційно завершили купівлю легендарного стадіону «Сан-Сіро» та прилеглих територій, уклавши угоду буквально в останню хвилину. Це рішення відкрило шлях до знесення 99-річних трибун та будівництва нового сучасного комплексу на 71 500 місць.

Сума угоди склала 197 мільйонів євро. У спільній заяві клубів, яку цитує агентство AP, наголошується:

«Будівництво нового стадіону та реконструкція району Сан-Сіро відкривають новий розділ у житті міста Мілан. Цей крок символізує спільні амбіції обох клубів і прагнення до сталого спортивного розвитку».

Продаж потрібно було завершити до 10 листопада, адже саме цього дня 70 років тому закінчилося будівництво другого ярусу трибун. Після цієї дати об’єкт міг би отримати історичний статус, що унеможливило б його знесення.

Обидва клуби вже досягли домовленостей із провідними архітектурними бюро щодо створення нового суперстадіону, який має стати гордістю не лише Мілана, а й усієї Італії.

Цікаво, що нинішній «Сан-Сіро» ще прийме церемонію відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року, а завершення нового стадіону заплановано на 2032 рік – саме тоді Італія спільно з Туреччиною прийматиме Євро-2032.

У нинішньому вигляді «Сан-Сіро» вже не відповідає стандартам УЄФА для проведення матчів подібного рівня, тож рішення двох грандів стало не лише історичним, а й необхідним.