Мілан не дозволив новачку Серії А оформити камбек на «Сан-Сіро»
Стартував 8-й тур
близько 1 години тому
Мілан та Піза відкривали програму 8-го туру Серії А. Зустріч на «Сан-Сіро» завершився з рахунком 2:2.
Вже на перших хвилинах господарям вдалося організувати швидкий гол від Леана, який передчасно змусив команду Массіміліано Аллегрі повірити в перемогу над новачком елітного дивізіону.
По перерві Піза змогла отримати право на пенальті, який реалізував ветеран Куадрадо, а наприкінці матчу гості зуміли вийти вперед завдяки голу Нзола.
В доданий час до другого тайму у Мілана знайшовся рятівник в особі Атекаме, який дальнім ударом виборов для «россонері» нічию в рідних стінах.
Серія А. 8 тур
Мілан - Піза 2:2
Голи: Леан 7, Атекаме 90+3 – Куадрадо 60 (з пенальті), Нзола 86
