Мілан та Піза відкривали програму 8-го туру Серії А. Зустріч на «Сан-Сіро» завершився з рахунком 2:2.

Вже на перших хвилинах господарям вдалося організувати швидкий гол від Леана, який передчасно змусив команду Массіміліано Аллегрі повірити в перемогу над новачком елітного дивізіону.

По перерві Піза змогла отримати право на пенальті, який реалізував ветеран Куадрадо, а наприкінці матчу гості зуміли вийти вперед завдяки голу Нзола.

В доданий час до другого тайму у Мілана знайшовся рятівник в особі Атекаме, який дальнім ударом виборов для «россонері» нічию в рідних стінах.

Серія А. 8 тур

Мілан - Піза 2:2

Голи: Леан 7, Атекаме 90+3 – Куадрадо 60 (з пенальті), Нзола 86

