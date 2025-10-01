Павло Василенко

Італійські гранди Мілан та Інтер отримали зелене світло на придбання культового стадіону «Сан-Сіро». У вівторок, 30 вересня, міська рада офіційно схвалила продаж арени та прилеглої території за приблизно 200 мільйонів євро.

Дискусії тривали всю ніч: 24 депутати висловилися «за», тоді як 20 – «проти», називаючи ціну занадто низькою. Вболівальники обох клубів відкрито протестували проти рішення, адже проєкт передбачає часткове або повне знесення легендарної арени.

За планом, на місці нинішнього «Сан-Сіро» з’явиться новий стадіон місткістю 71 500 глядачів із сучасною інфраструктурою – торговим центром, офісами, готелем, парком, музеєм та оздоровчим комплексом.

Попри майбутні зміни, історичний стадіон ще відіграє свою роль: саме тут 6 лютого відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року, що збігатиметься зі 100-річним ювілеєм арени.

Новий стадіон планують відкрити у 2031 році, однак суперечки щодо знесення «Сан-Сіро» навряд чи вщухнуть найближчим часом.