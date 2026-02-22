Інтер на шляху до Скудетто дотиснув Лечче
Мілану потрібно наздоганяти
близько 6 годин тому
Фото - Getty Images
Лече в 26 турі Серії А зустрічався з Інтером. Матч завершився з рахунком 0:2.
Господарі протягом 70 хвилин тримались проти лідера чемпіонату, поки команду Крістіана Ківу не прорвало.
На 75-й хвилині Дімарко виконав стандарт, м'яч відскочив перед вийшовшим на заміну Мхітаряном, який з лету піймав м'яч, пробивши крізь скупчення гравців.
Сім хвилин потому Інтер подвоїв перевагу після чергового кутового Дімарко, який завершився потужним ударом головою Аканджі, який приніс гостям дев'яту поспіль перемогу в Серії А.
Серія А. 26 тур
Лечче - Інтер 0:2
Голи: Мхітарян, 75, Аканджі, 82
Поділитись