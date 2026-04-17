Олександр Сукманський

Інтер Мілан зіграє з Кальярі в рамках чергового туру Серії А. Матч відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» 17 квітня і розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція – на MEGOGO.

Після того, як обидва головні конкуренти Інтера за титул втратили очки, «нерадзуррі» відігралися з 0:2 і перемогли «Комо» 4:3 у неділю. Ця перемога дозволила збільшити відрив від найближчого переслідувача до дев’яти очок за шість турів до фінішу. Результат став першим за довгий час, коли Інтер здобув дві перемоги поспіль у всіх турнірах (з середини лютого). Після чотириматчевої безвиграшної серії в березні (3 нічиї, 1 поразка) ця перемога стала важливою для збереження чемпіонських амбіцій. Команда Крістіана Ківу має розкіш ротації перед матчем-відповіддю Кубка Італії з Комо, але збереження форми на «Сан-Сіро» залишається пріоритетом. «Інтер» наразі має дев’ятиматчеву безпрограшну серію в чемпіонаті вдома (7 перемог, 2 нічиї).

Кальярі переміг Кремонезе 1:0 у минулу суботу в ключовому матчі за виживання, збільшивши відрив від зони вильоту до шести очок. Острів’яни перервали серію з восьми матчів без перемог (2 нічиї, 6 поразок). Однак їхні результати проти топ-команд Серії А залишаються слабкими: вони програли всі чотири матчі проти поточної трійки лідерів, не забивши жодного гола. Хоча Кальярі забивав у восьми з десяти останніх виїзних матчів чемпіонату, серія з трьох поразок у чотирьох останніх виїзних іграх (1 нічия) знижує їхні шанси на сенсацію на «Сан-Сіро».

Історія зустрічей

Перемога Інтера 2:0 у вересні продовжила їхню безпрограшну серію до 12 матчів проти Кальярі (10 перемог, 2 нічиї). Востаннє Кальярі перемагав на виїзді в цій парі в жовтні 2016 року, а з того часу зазнав шести поразок у восьми таких матчах (2 нічиї).

Прогноз

Зважаючи на міцну оборону Інтера, тотал менше 2,5 голів може бути цілком реальним підсумком зустрічі.

