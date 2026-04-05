Денис Сєдашов

Міланський Інтер здобув впевнену перемогу над римською Ромою у матчі 31-го туру італійської Серії А.

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок уже на першій хвилині зусиллями Лаутаро Мартінеса. Римляни відігралися на 40-й хвилині завдяки влучному удару головою Джанлуки Манчіні, проте ще до перерви Хакан Чалханоглу знову вивів міланців вперед дальнім пострілом у дев'ятку.

У другому таймі перевага Інтера стала розгромною. Протягом десяти хвилин голами відзначилися Лаутаро Мартінес, оформивши дубль, та Маркус Тюрам. П’ятий м’яч у ворота гостей забив Ніколо Барелла. Рома зуміла відповісти лише голом Лоренцо Пеллегріні на 70-й хвилині.

Серія А. 31-й тур

Інтер – Рома – 5:2

Голи: Мартінес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 — Манчіні, 40, Пеллегріні, 70

Після цієї перемоги Інтер має у своєму активі 72 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю. Рома з 54 балами залишається на шостій сходинці чемпіонату Італії.

