Дубль Мартінеса та шедевр Чалханоглу принесли Інтеру перемогу над Ромою
Також у складі переожців забили Тюрам і Барелла
близько 6 годин тому
Міланський Інтер здобув впевнену перемогу над римською Ромою у матчі 31-го туру італійської Серії А.
Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок уже на першій хвилині зусиллями Лаутаро Мартінеса. Римляни відігралися на 40-й хвилині завдяки влучному удару головою Джанлуки Манчіні, проте ще до перерви Хакан Чалханоглу знову вивів міланців вперед дальнім пострілом у дев'ятку.
У другому таймі перевага Інтера стала розгромною. Протягом десяти хвилин голами відзначилися Лаутаро Мартінес, оформивши дубль, та Маркус Тюрам. П’ятий м’яч у ворота гостей забив Ніколо Барелла. Рома зуміла відповісти лише голом Лоренцо Пеллегріні на 70-й хвилині.
Серія А. 31-й тур
Голи: Мартінес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 — Манчіні, 40, Пеллегріні, 70
Після цієї перемоги Інтер має у своєму активі 72 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю. Рома з 54 балами залишається на шостій сходинці чемпіонату Італії.
