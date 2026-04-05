Олександр Сукманський

У неділю на католицький Великдень Інтер Мілан прийматиме Рому в рамках 31-го туру Серії А. Цей матч може стати одним з найважливіших у боротьбі за чемпіонство та місця в Лізі чемпіонів. Початок гри та трансляції на MEGOGO о 21:45.

Інтер підійшов до міжнародної паузи у не найкращій формі, не вигравши жодного з чотирьох останніх офіційних матчів (3 нічиї, 1 поразка), три з яких – у Серії А. За цей період команда забила лише три голи, що свідчить про проблеми в атаці. Проте на своєму полі «нерадзуррі» виглядають значно впевненіше: 10 перемог у 13 останніх домашніх матчах чемпіонату (2 нічиї, 1 поразка).

Рома також переживала непростий період, не вигравши п’ять матчів поспіль у всіх турнірах (2 нічиї, 3 поразки). Однак перед паузою команда Джан П’єро Гасперіні здобула важливу перемогу 1:0 над Лечче, що дозволило зберегти шанси на топ-4. Наразі «вовки» відстають від Інтера на три очки, але для скорочення відставання їм потрібно вперше з середини січня здобути дві перемоги поспіль у чемпіонаті. Завдання ускладнюється статистикою: Гасперіні програв 18 матчів Серії А проти Інтера (5 перемог, 9 нічиїх), а Рома програла три з чотирьох останніх виїзних матчів ліги (1 нічия).

Історія зустрічей

Останні 11 матчів між командами не завершилися внічию. Інтер здобув дев’ять перемог, зокрема 1:0 у першому колі поточного сезону. Дві перемоги Роми були здобуті саме на полі Інтера, в тому числі у відповідному матчі минулого сезону. Матч відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро».

Прогноз

Останні п’ять зустрічей між командами завершилися з рівно одним голом, очікуємо тотал менше 2,5 голів.

