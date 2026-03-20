Рома Довбика в екстратаймі справжнього трилера поступилася Болоньї і вилетіла з Ліги Європи
Матч-відповідь склався не на користь римлян
близько 1 години тому
19 березня відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи UEFA 2025/26.
Справжній трилер побачили фанати в італійському дербі.
Протистояння між Ромою та Болоньєю завершилося в овертаймі (3:4 д.в.) – вовки сенсаційно програли після нічиєї 1:1 у першій грі.
Зазначимо, нападник римського клубу Артем Довбик – поза заявкою через травму.
У 1/4 фіналу Ліги Європи Болонья зіграє проти Астон Вілли з Англії, матчі пройдуть 9 та 16 квітня.
Ліга Європи UEFA-2025/26. 1/8 фіналу. Матч-відповідь
Рома – Болонья – 3:4 д.ч., перший матч – 1:1
Голи: Ндіка, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегріні, 80 – Роу, 22, Бернардескі, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камбьягі, 111
Нагадаємо, Шахтар поступився Леху, але вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.
Поділитись