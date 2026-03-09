Володимир Кириченко

8 березня Мілан обіграв Інтер (1:0) у матчі 28-го туру італійської Серії А.

«Россонері» вдруге в поточному сезоні здобули перемогу в міланському дербі в рамках чемпіонату Італії – 23 листопада 2025 року, у зустрічі 12-го туру першого кола, підопічні Массіміліано Аллегрі також здобули мінімальну перемогу (1:0).

Як повідомляє Opta, Мілан уперше з кампанії 2010/11 двічі протягом одного сезону зумів обіграти Інтер у Серії А. Тоді «россонері» завоювали чемпіонський титул, а команду, як і зараз, очолював Массіміліано Аллегрі.

2 - Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore. Chiave.#MilanInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2026

Наразі Інтер має 7-матчеву безвиграшну серію у протистояннях із Міланом у всіх турнірах.

Після 28 турів чемпіонату Італії Інтер випереджає Мілан у турнірній таблиці Серії А на 7 очок.

