Мілан двічі за сезон обіграв Інтер у Серії А – це сталося вперше за 15 років
«Нерадзурі» мають 7-матчеву безвиграшну серію у протистояннях із «россонері»
близько 1 години тому
8 березня Мілан обіграв Інтер (1:0) у матчі 28-го туру італійської Серії А.
«Россонері» вдруге в поточному сезоні здобули перемогу в міланському дербі в рамках чемпіонату Італії – 23 листопада 2025 року, у зустрічі 12-го туру першого кола, підопічні Массіміліано Аллегрі також здобули мінімальну перемогу (1:0).
Як повідомляє Opta, Мілан уперше з кампанії 2010/11 двічі протягом одного сезону зумів обіграти Інтер у Серії А. Тоді «россонері» завоювали чемпіонський титул, а команду, як і зараз, очолював Массіміліано Аллегрі.
Наразі Інтер має 7-матчеву безвиграшну серію у протистояннях із Міланом у всіх турнірах.
Після 28 турів чемпіонату Італії Інтер випереджає Мілан у турнірній таблиці Серії А на 7 очок.
Нагадаємо, Дженоа з Маліновським обіграла Рому в напруженому поєдинку чемпіонату Італії.
Поділитись