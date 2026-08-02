Інтер у серії пенальті здолав Ман Сіті, Реал із Луніним і Жирона з трьома українцями не зуміли здолати Фіорентину й Арсенал. Відео
Огляди товариських матчів відомих європейських команд
Відбулася серія товариських матчів від 1 серпня за участю відомих європейських клубів. У центральних поєдинках дня Манчестер Сіті поступився Інтеру в серії пенальті, Реал зіграв унічию з Фіорентиною, а Жирона зазнала розгромної поразки від Арсенала.
Манчестер Сіті та Інтер не змогли визначити переможця в основний час зустрічі. Команди обмінялися забитими м’ячами та завершили поєдинок із рахунком 1:1.
Англійська команда вийшла вперед на 14-й хвилині завдяки голу Мубами. Проте Інтер швидко відновив рівновагу. Через шість хвилин Павар зрівняв рахунок.
У серії пенальті точнішими виявилися нерадзуррі. Футболісти італійського клубу реалізували свої нагоди краще за суперника та здобули перемогу з рахунком 3:1.
Мадридський Реал провів товариський матч проти Фіорентини. Андрій Лунін розпочав зустріч у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин.
Мадридці активно розпочали поєдинок і вже в першому таймі двічі вразили ворота італійської команди. На 12-й хвилині гол забив 20-річний нападник Ендрік. Ще через 12 хвилин перевагу Реала збільшив 18-річний Сіріа.
Фіорентина не змирилася з таким розвитком подій і після перерви змогла відігратися. На 41-й хвилині Пікколі скоротив відставання італійців, а на 58-й хвилині Кін відновив рівновагу.
Реал не зумів утримати переможний рахунок, а Лунін не врятував мадридську команду від пропущених м’ячів. Зустріч завершилася внічию – 2:2.
Жирона зустрілася з Арсеналом і зазнала поразки з рахунком 1:4. За кадалонський клуб виступають одразу чотири українські футболісти: Владислав Крапивцов, Віктор Циганков, Владислав Ванат та Олександр Пищур.
Ванат вийшов у стартовому складі Жирони. Крапивцов і Пищур з’явилися на полі після перерви, тоді як Циганков не потрапив до заявки на матч.
Арсенал відкрив рахунок на 16-й хвилині завдяки голу Гаверца. Перевагу англійців збільшив Цоліс, а після перерви Доуман і Жезус довели рахунок до розгромного – 4:1.
Жирона зуміла оформити гол престижу на 50-й хвилині. Результативним ударом відзначився Арнау Мартінес, однак цього виявилося недостатньо, щоб змінити перебіг зустрічі.
Товариські матчі
Манчестер Сіті – Інтер 1:1 (1:3 – пен.)
Голи: Мубама, 14 – Павар, 20
Реал Мадрид – Фіорентина 2:2
Голи: Ендрік, 12, Сіріа, 24 – Пікколі, 41, Кін, 58
Жирона – Арсенал 1:4
Голи: Мартінес, 50 – Гаверц, 16, Цоліс, 30, Доуман, 53, Жезус, 55
Поділитись