Сергій Разумовський

Відбулася серія товариських матчів від 1 серпня за участю відомих європейських клубів. У центральних поєдинках дня Манчестер Сіті поступився Інтеру в серії пенальті, Реал зіграв унічию з Фіорентиною, а Жирона зазнала розгромної поразки від Арсенала.

Манчестер Сіті та Інтер не змогли визначити переможця в основний час зустрічі. Команди обмінялися забитими м’ячами та завершили поєдинок із рахунком 1:1.

Англійська команда вийшла вперед на 14-й хвилині завдяки голу Мубами. Проте Інтер швидко відновив рівновагу. Через шість хвилин Павар зрівняв рахунок.

У серії пенальті точнішими виявилися нерадзуррі. Футболісти італійського клубу реалізували свої нагоди краще за суперника та здобули перемогу з рахунком 3:1.

Мадридський Реал провів товариський матч проти Фіорентини. Андрій Лунін розпочав зустріч у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин.

Мадридці активно розпочали поєдинок і вже в першому таймі двічі вразили ворота італійської команди. На 12-й хвилині гол забив 20-річний нападник Ендрік. Ще через 12 хвилин перевагу Реала збільшив 18-річний Сіріа.

Фіорентина не змирилася з таким розвитком подій і після перерви змогла відігратися. На 41-й хвилині Пікколі скоротив відставання італійців, а на 58-й хвилині Кін відновив рівновагу.

Реал не зумів утримати переможний рахунок, а Лунін не врятував мадридську команду від пропущених м’ячів. Зустріч завершилася внічию – 2:2.

Жирона зустрілася з Арсеналом і зазнала поразки з рахунком 1:4. За кадалонський клуб виступають одразу чотири українські футболісти: Владислав Крапивцов, Віктор Циганков, Владислав Ванат та Олександр Пищур.

Ванат вийшов у стартовому складі Жирони. Крапивцов і Пищур з’явилися на полі після перерви, тоді як Циганков не потрапив до заявки на матч.

Арсенал відкрив рахунок на 16-й хвилині завдяки голу Гаверца. Перевагу англійців збільшив Цоліс, а після перерви Доуман і Жезус довели рахунок до розгромного – 4:1.

Жирона зуміла оформити гол престижу на 50-й хвилині. Результативним ударом відзначився Арнау Мартінес, однак цього виявилося недостатньо, щоб змінити перебіг зустрічі.

Товариські матчі

Манчестер Сіті – Інтер 1:1 (1:3 – пен.)

Голи: Мубама, 14 – Павар, 20

Реал Мадрид – Фіорентина 2:2

Голи: Ендрік, 12, Сіріа, 24 – Пікколі, 41, Кін, 58

Жирона – Арсенал 1:4

Голи: Мартінес, 50 – Гаверц, 16, Цоліс, 30, Доуман, 53, Жезус, 55