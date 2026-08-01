Харків на останніх хвилинах дотиснув Верес
Долю поєдинку вирішив один м’яч
Фото - ФК Харків
У матчі першого туру Української Прем’єр-ліги ФК Харків у Києві на стадіоні «Арена Лівий Берег» приймав рівненський Верес. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч на 90-й хвилині забив півзахисник харківської команди Рамік Гаджиєв.
У другому турі УПЛ, 9 серпня, Верес прийме Динамо. Початок гри заплановано на 18:00.
10 серпня Харків завітає у гості до Полісся. Гра розпочнеться о 15:30.
УПЛ, 1-й туп
Харків – Верес – 1:0
Гол: Гаджиєв, 90.