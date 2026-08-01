Сергій Разумовський

У першому турі української Прем'єр-ліги Карпати розпочали новий сезон з переконливої виїзної перемоги над Кривбасом. Львівська команда забила чотири м’ячі та здобула перші три очки в чемпіонаті, тоді як криворіжці зазнали поразки вже в стартовому турі.

Перший тайм виявився рівним і подарував уболівальникам два голи, забиті після одинадцятиметрових ударів. На 20-й хвилині Кривбас отримав право на пенальті, який упевнено реалізував Юрчец. Господарі відкрили рахунок і певний час утримували перевагу.

Однак ще до перерви Карпатам вдалося відновити рівновагу. У компенсований до першого тайму час львів’яни заробили пенальті, а Чачуа не залишив воротарю суперника шансів. На перерву команди пішли за нічийного рахунку 1:1.

Після поновлення гри перевага Карпат стала очевидною. На 57-й хвилині львівська команда провела результативну атаку після подачі з кутового. Бабогло зіграв на добиванні другим темпом і вивів гостей уперед.

Через кілька хвилин Карпати продовжили тиснути на ворота Кривбаса. На 65-й хвилині Костенко взяв ініціативу на себе та збільшив перевагу львів’ян до двох м’ячів.

Невдовзі Костенко знову опинився в центрі уваги. Після його удару м’яч влучив у поперечину, а Вантух першим встиг на добивання та встановив остаточний рахунок зустрічі – 4:1 на користь Карпат. На останній хвилині Підгурський влучив у стійку і не врятував команду від розгрому.

Завдяки цій перемозі львівський клуб розпочав сезон в УПЛ із максимальним результатом. Кривбас, своєю чергою, вже в першому турі втратив очки та не зможе пройти всю кампанію 2026/27 без поразок або нічиїх.

УПЛ, перший тур

Кривбас – Карпати 1:4

Голи: Юрчец, 20 (пен.) – Чачуа, 45+2 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вілвальд, Джонс (Мпанзу 74), Бекавац. Наві, Джованні, Я. Шевченко (Підгурський 74), Сек (Боржес 74), Каменський (Мулик 63), Сатчвелл (Мачаду 63)

Карпати: Марченко, Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Лях, Ерікі (Сапуга 90), Чачуа (Педрозу 90), Моха (Вієйра 67), Чебер (Шах 86), Русин (Вантух 67), Костенко

Попередження: Сатчвелл 37 – Русин 8, Ерікі 30