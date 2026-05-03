Сергій Разумовський

У ніч з 2 на 3 травня відбулася чергова серія поєдинків регулярного чемпіонату МЛС. Ігровий день вийшов дуже насиченим на голи, камбеки та результативні виступи окремих футболістів. Одразу кілька команд втратили перевагу в рахунку, а українські легіонери мали різний рівень залучення до матчів своїх клубів.

Атланта на власному полі здобула вольову перемогу над Монреалем з рахунком 3:1. Початок зустрічі для господарів склався невдало, адже вже на 6-й хвилині Монреаль вийшов уперед. Автором швидкого гола став Лонгстафф, який скористався своїм моментом і змусив Атланту відіграватися майже з самого старту матчу.

Втім, команда господарів швидко оговталася після пропущеного м’яча та ще до перерви змогла повністю перевернути ситуацію на полі. Спершу рахунок зрівняв Лобжанідзе, а згодом Латте Латта забив другий м’яч Атланти, дозволивши своїй команді піти на перерву вже в ролі лідера. У другому таймі господарі продовжили діяти впевнено, а грузинський нападник Лобжанідзе оформив дубль і фактично зняв питання щодо переможця зустрічі.

Український вінгер Монреаля Геннадій Синчук участі в цьому матчі не брав. Футболіст пропустив поєдинок через травму та не зміг допомогти своїй команді в грі, яка завершилася для канадського клубу поразкою.

Не менш драматичним вийшов матч між Коламбусом і Міннесотою. Господарі довгий час контролювали ситуацію та після першого тайму мали мінімальну перевагу завдяки голу Хабруна. На старті другої половини зустрічі Коламбус зміцнив свої позиції: Пікар забив другий м’яч і зробив рахунок 2:0.

Здавалося, що команда господарів має всі шанси спокійно довести матч до перемоги, однак Міннесота зуміла здійснити потужний камбек. Головним героєм гостей став Єбоа, який оформив дубль і повернув інтригу в гру. Ще один м’яч у складі Міннесоти забив Марканич. У підсумку гості перевернули матч із ніг на голову та вирвали перемогу з рахунком 3:2, залишивши Коламбус без очок після переваги у два голи.

Український захисник Коламбуса Євген Чеберко з’явився на полі після перерви та провів доволі активний тайм. Він продемонстрував високу точність передач — 92%, виконавши 48 точних пасів із 52 спроб. У фінальній третині поля Чеберко віддав 4 точні передачі з 5, що свідчить про його участь не лише в оборонних діях, а й у просуванні м’яча вперед.

Загалом українець здійснив 61 дотик до м’яча. В єдиноборствах Чеберко виграв 4 дуелі з 7: у повітрі він поступився в єдиній боротьбі, зате на землі був значно ефективнішим — 4 виграні єдиноборства з 6. Також у його активі 4 вдалі підкати з 4 спроб, один прохід з дриблінгом, одне вибивання м’яча та один фол.

Статистичні портали оцінили виступ українського захисника по-різному. FlashScore поставив Чеберку 6.7, SofaScore — 6.2, а WhoScored — 6.4.

У ще одному матчі Сан-Дієго та Лос-Анджелес розійшлися миром — 2:2. Господарі тривалий час були близькими до перемоги завдяки результативній грі Інгвардсена. Саме він став автором двох голів Сан-Дієго та дозволив своїй команді вести в рахунку до заключного відрізка зустрічі.

Однак Лос-Анджелес не здався та зумів уникнути поразки наприкінці матчу. На 82-й хвилині Буанга скоротив відставання, а згодом Холлінгсхед забив другий м’яч гостей і встановив остаточний рахунок 2:2. Таким чином, Лос-Анджелес вирвав нічию в матчі, який ще за кілька хвилин до фінального свистка складався для команди вкрай невдало.

Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков вийшов на заміну вже у компенсований до другого тайму час. Через це він отримав мінімум ігрового часу та не встиг суттєво вплинути на перебіг зустрічі.

Найбільш видовищним матчем ігрового дня стало протистояння Інтер Маямі та Орландо. Команда з Маямі дуже потужно розпочала поєдинок і вже на 34-й хвилині вигравала з рахунком 3:0. Голи у складі господарів забили Фрей, Сеговія та Ліонель Мессі. Після такого старту здавалося, що Інтер Маямі впевнено рухається до перемоги.

Проте Орландо ще до перерви зумів скоротити відставання — Охеда забив перший м’яч гостей і залишив інтригу на другий тайм. Після перерви аргентинський футболіст продовжив свій яскравий виступ і ще двічі відзначився у воротах Інтер Маямі, оформивши хет-трик та зрівнявши рахунок.

Кульмінація матчу настала вже у компенсований час. Переможний гол за Орландо забив Спайсер, який завершив неймовірний камбек своєї команди. У підсумку Орландо переміг 4:3, хоча по ходу першого тайму поступався з різницею у три м’ячі. Для Інтер Маямі ця поразка стала особливо болючою, адже команда втратила практично виграний матч.

МЛС, регулярний чемпіонат

Інтер Маямі – Орландо Сіті 3:4

Голи: Фрей, 4, Сеговія, 25, Мессі, 34 – Охеда, 39, 68, 78 (пен.), Спайсер, 90+3

Атланта Юнайтед – Монреаль 3:1

Голи: Лобжанідзе, 41, 50 Латте Лат, 45+6 – Лонгстафф, 6

Вилучення: Вера, 90+1 (Монреаль)

Коламбус Крю – Міннесота Юнайтед 2:3

Голи: Хабрун, 31, Пікар, 56 – Єбоа, 59, 66, Марканич, 74

Сан-Дієго – ФК Лос-Анджелес 2:2

Голи: Інгвартсен, 7, 71 – Буанга, 82, 90+14