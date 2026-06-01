Іньєста очолив команду другого дивізіону ОАЕ
Іспанець розпочинає новий етап в своїй кар’єрі
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній гравець збірної Іспанії та легенда Барселони Андрес Іньєста став новим тренером клубу другого дивізіону Галф Юнайтед з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Іньєста завершив свою ігрову кар'єру у 2024 році в клубі Емірейтс. Пізніше він отримав тренерську ліцензію, яка дозволяє йому керувати Галф Юнайтед у другому дивізіоні, але все ще перебуває в процесі отримання професійної ліцензії.
«ФК Галф Юнайтед – ідеальне місце для початку цієї нової глави. Футбол дав мені все, і тепер я хочу віддячити через тренування, навчання та щоденну роботу з молодими гравцями, які мають бажання та талант досягти великих успіхів», – сказав Іньєста.
Галф Юнайтед відомий своєю академією та розвитком молодих гравців.
Поділитись