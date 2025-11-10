Ірландія офіційно вимагає від УЄФА усунути Ізраїль від усіх турнірів
Рішення підтримали більшістю голосів
25 хвилин тому
Фото - Getty Images
Ірландська футбольна асоціація зробила гучну заяву – офіційно подала до УЄФА пропозицію щодо повної заборони участі Ізраїлю у всіх європейських турнірах.
Ініціатором виступив дублінський клуб «Богеміанс», а документ отримав підтримку більшості делегатів. В асоціації пояснили, що Ізраїльська футбольна федерація порушує статут УЄФА у двох пунктах:
- проводить діяльність на окупованих палестинських територіях без згоди Палестинської асоціації;
- не спромоглася впровадити ефективну антирасистську політику.
Тепер остаточне рішення має ухвалити Виконавчий комітет УЄФА, який збереться 3 грудня в Ньоні.
Нагадаємо, що голосування щодо можливої ізоляції Ізраїлю від європейського футболу вже відкладалося минулого місяця – після мирної ініціативи президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.