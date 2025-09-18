Павло Василенко

Збірна Палестини зіграє товариський матч у Більбао, щоб вшанувати пам'ять жертв геноциду в Газі. Зустріч відбудеться проти збірної Басків, яку ФІФА не визнає офіційною.

Матч заплановано на 15 листопада на стадіоні «Сан-Мамес» та організований Футбольними асоціаціями Басків та Палестини.

Поєдинок викликав ажіотаж у Палестинській автономії та присвячений пам'яті жертв конфлікту в секторі Газа.

Під час гри Ліги чемпіонів з Арсеналом вболівальники Атлетіка тримали банер з палестинським прапором з написом: «Ми будемо з вами від сьогодні до останнього дня».

Хоча Іспанія публічно засуджує військові дії Ізраїлю, деякі регіони, такі як Мадрид, забороняють палестинські прапори в школах і на стадіонах.

Палестинські прапори також були прибрані з входу на «Сантьяго Бернабеу» перед матчем Реала проти Марселя.

Ситуація в регіоні продовжує викликати суперечки, а спортивні заходи в Іспанії дедалі частіше стають простором для вираження політичних поглядів.