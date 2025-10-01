Павло Василенко

Попри потужний політичний тиск із боку низки країн, вимога відсторонити Ізраїль від змагань УЄФА та ФІФА не знайшла підтримки. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, рішення про виключення ухвалене не було, а останні чутки виявилися безпідставними.

Європейська футбольна асоціація надіслала Ізраїльській федерації футболу офіційне повідомлення: цього тижня не заплановано ані позачергових зборів, ані голосувань щодо статусу країни в європейському футболі. Таким чином, загроза відсторонення наразі відсунута вбік.

Минулого тижня ширилися припущення, що Виконавчий комітет УЄФА може проголосувати за виключення Ізраїлю з усіх клубних та національних турнірів. Проте питання так і не винесли на розгляд. І нині УЄФА підтвердило: повторних обговорень щодо Ізраїлю найближчим часом не відбудеться.

Тиск чинили Туреччина, Ірландія, Словенія та кілька скандинавських країн. До кампанії долучилися й представники ООН, закликаючи ФІФА та УЄФА усунути Ізраїль від міжнародних турнірів.

Втім, вагомим чинником стало втручання США: колишній президент Дональд Трамп, давній союзник голови ФІФА Джанні Інфантіно, різко розкритикував ідею виключення. Він наголосив, що Ізраїль – надзвичайно важливий стратегічний партнер, і його відсторонення від чемпіонату світу у США неприйнятне.