Павло Василенко

Трансфер Александера Ісака ризикує стати одним з найбільших розчарувань сезону. Як повідомляє Opta, 26-річний швед встановив у Ліверпулі антирекорд, якого клуб не знав за всю історію.

Влітку Ісак став однією з головних зірок трансферного ринку. Після затяжної саги «Ньюкасл» нарешті погодився продати нападника до Ліверпуля за 145 мільйонів євро. Та адаптація форварда на «Енфілді» виявилася болісною: лише один гол та одна результативна передача в дев’яти матчах – від гравця з такою ціною очікували значно більшого.

У суботу Ісак знову не зміг допомогти команді Арне Слота – Ліверпуль був розбитий на власному стадіоні, а Ноттінгем Форест принизив господарів з рахунком 3:0.

Opta підкреслює: Ісак став першим гравцем в історії Ліверпуля, який програв чотири стартові матчі АПЛ поспіль, виходячи у стартовій одинадцятці. Це сталося у поєдинках проти Крістал Пелас (1:2), Челсі (1:2), Манчестер Юнайтед (1:2) та Ноттінгем Форест (0:3).

Свій наступний матч Ліверпуль проведе у середу проти ПСВ в п’ятому турі Ліги чемпіонів.