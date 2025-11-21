Ліверпуль виявляє підвищений інтерес до вінгера Борнмута Антуана Семеньйо. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, мерсисайдці розглядають варіант із покупкою ганського вінгера вже в зимове трансферне вікно.

У січні у контракті 25-річного футболіста активується клаусула: 60 мільйонів фунтів плюс до п'яти мільйонів бонусів. При цьому Борнмут розраховує зберегти Семеньйо хоча б до літа, коли сума викупу знизиться до 50 мільйонів.

Цього сезону Семеньйо взяв участь у 12 поєдинках у всіх змаганнях, відзначившись шістьма голами та трьома результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Олександр Зінченко пропустить матч Ноттінгем Форест з Ліверпулем.