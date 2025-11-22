Ліверпуль вдома несподівано програв команді Зінченка
Ноттінгем шокував «Енфілд»
близько 15 годин тому
Фото - Getty Images
Ліверпуль в рамках 12 туру АПЛ вдома приймав Ноттінгем Форест. Команда Олександра Зінченка доволі успішно з'їздила на «Енфілд».
Поки гравець збірної України відновлюється від травми, Форест на полі чемпіона Англії влаштував повний розгром Ліверпуля.
Мерсисайдці впродовж матчу так і не змогли оговтатись.
АПЛ. 12 тур
Ліверпуль - Ноттінгем Форест 0:3
Голи: Мурілло, 33, Савона, 46, Гіббс-Вайт, 78
Поділитись