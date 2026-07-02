Олександр Сукманський

У 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 в Лос-Анджелесі відбудеться європейське протистояння, у якому збірна Іспанії зустрінеться з Австрією. Гра розпочнеться 2-го липня о 22:00.

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Іспанія впевнено пройшла груповий етап, посівши перше місце у квартеті H. Команда здобула дві перемоги та один раз зіграла внічию, вперше у своїй історії завершивши групову стадію чемпіонату світу без жодного пропущеного гола. У заключному турі іспанці мінімально перемогли Уругвай (1:0), а їхня безпрограшна серія зросла до 13 матчів (9 перемог, 4 нічиї).

Попри стабільні результати, чинні чемпіони Європи програли два останні поєдинки плейоф чемпіонатів світу після тріумфу на мундіалі 2010 року. Раніше Іспанія ніколи не зазнавала трьох поспіль поразок у матчах на виліт світової першості.

Австрія фінішувала другою у групі J. Вирішальним став результативний матч проти Алжиру, який завершився внічию 3:3. Обидві команди відзначилися вже у компенсований до другого тайму час.

Австрійці вперше з 1954 року зіграють у плейоф чемпіонату світу. Водночас команда не змогла провести жодного «сухого» матчу на мундіалях уже протягом 12 поєдинків поспіль – ця серія триває з 1982 року.

В останніх п'яти очних зустрічах Іспанія не програвала Австрії, здобувши чотири перемоги та одного разу зігравши внічию. Водночас єдиний матч між командами на чемпіонаті світу завершився перемогою Австрії з рахунком 2:1 у 1978 році.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що в останніх дев'яти матчах Іспанії не забивалися голи після 75-ї хвилини, тоді як у всіх трьох матчах Австрії на нинішньому турнірі хоча б один м'яч був забитий після 90-ї хвилини.

Лідером атаки Іспанії є Мікель Оярсабаль, який вже взяв участь у трьох із п'яти голів своєї команди на турнірі (2 голи та 1 асист). У складі Австрії двічі відзначився Марко Арнаутович – єдиний гравець команди, який забив більше одного м'яча на цьому чемпіонаті світу.

Перед матчем Іспанія має кадрові втрати: Єремі Піно та Ніко Вільямс зазнали ушкоджень у грі з Уругваєм, причому участь Піно на турнірі практично виключена. Австрія підходить до зустрічі без серйозних кадрових проблем.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Іспанія — Австрія так: коефіцієнт на перемогу іспанців — 1.33, на перемогу австрійців — 10.07. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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