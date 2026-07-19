Олександр Сукманський

Чемпіонат світу-2026 завершиться фінальним матчем між збірними Іспанії та Аргентини. Вирішальна зустріч відбудеться на Метлайф Стедіум у Нью-Джерсі та стане першою в історії фіналів мундіалю, у якому зустрінуться чинні чемпіони Європи та переможці Кубка Америки.

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Збірна Іспанії підходить до вирішального матчу турніру в чудовій формі. Команда пропустила лише один гол на цьому чемпіонаті світу та ще жодного разу не поступалася в рахунку. Іспанці стали першою командою в історії, яка оформила шість сухих матчів на одному мундіалі.

Після нічиєї 0:0 з Кабо-Верде у стартовому матчі Іспанія здобула шість перемог поспіль. На шляху до фіналу команда вибила чотирьох європейських суперників – Австрію, Португалію, Бельгію та Францію. Перемога над французами з рахунком 2:0 у півфіналі стала черговим підтвердженням претензій іспанців на головний трофей.

Іспанія не програє вже у 37 матчах поспіль – 27 перемог та 10 нічиїх в основний час. Якщо команда здобуде перемогу у фіналі, то встановить новий рекорд найдовшої безпрограшної серії серед європейських збірних. Крім того, іспанці можуть виграти свій шостий великий міжнародний фінал у сьомій спробі.

Аргентина у півфіналі знову продемонструвала характер. Команда поступалася Англії, але здобула перемогу з рахунком 2:1 та вийшла до сьомого фіналу чемпіонату світу в історії. Більше вирішальних матчів мундіалю провела лише Німеччина – вісім.

У всіх чотирьох матчах плейоф на цьому чемпіонаті світу Аргентина або грала в додатковий час, або змушена була відіграватися після 75-ї хвилини. Водночас команда Ліонеля Скалоні підходить до фіналу на серії з 14 перемог поспіль – це повторення рекорду серед збірних Південної Америки.

Аргентина зіграє у третьому фіналі за останні чотири чемпіонати світу. У разі перемоги команда стане лише другою збірною в історії, яка виграла два мундіалі поспіль. Водночас аргентинцям доведеться подолати несприятливу тенденцію: кожен із трьох останніх чинних чемпіонів світу, які доходили до фіналу наступного турніру, програвав вирішальний матч.

В історії очних зустрічей Іспанія та Аргентина здобули по шість перемог, ще два матчі завершилися внічию. Єдиний попередній матч команд на чемпіонаті світу завершився перемогою Аргентини з рахунком 2:1 у 1966 році. В останній очній зустрічі, товариському матчі 2018 року, Іспанія перемогла 6:1.

Одним з ключових гравців Іспанії є Мікель Оярсабаль. У матчі проти Франції він відкрив рахунок і довів кількість своїх голів на турнірі до п'яти. Чотири з них футболіст забив у проміжку між 20-ю та 40-ю хвилинами матчу.

У складі Аргентини важливу роль відіграє Лаутаро Мартінес. Нападник виходив на заміну та безпосередньо впливав на результативні атаки команди в останніх трьох матчах. Також саме Мартінес забив переможний гол у фіналі Кубка Америки-2024 проти Колумбії.

Обидві збірні підходять до фіналу без повідомлень про серйозні кадрові втрати.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Іспанія — Аргентина так: коефіцієнт на перемогу іспанців — 2.35, на перемогу аргентинців — 3.51. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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