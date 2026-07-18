Сергій Разумовський

Збірна Іспанії була змушена скасувати тренування напередодні фіналу ЧС-2026 проти Аргентини. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, заняття іспанської команди спочатку перенесли через грозу, однак згодом його остаточно скасували. Замість повноцінного тренування футболісти провели розминку в закритому приміщенні.

Погодні умови також вплинули на підготовку збірної Аргентини. Тренування аргентинців затрималося через грозу, проте після покращення погоди команда отримала дозвіл вийти на поле та провела заняття.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня на Мет-Лайф Стедіум в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, США. Початок зустрічі — о 22:00. Головним арбітром матчу призначено словенця Славка Винчича.

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