Павло Василенко

Напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Іспанією увагу вболівальників привернула цікава статистика, яку в Іспанії вже називають одним із головних «проклять» мундіалів. Як повідомляє Marca, збірна Аргентини ризикує стати черговою командою, яку наздожене історична тенденція.

Загалом існують три неофіційні «прокляття» чемпіонатів світу. Два з них уже підтвердилися на нинішньому турнірі. Перше стосується чинного володаря «Золотого м'яча»: команда, у складі якої виступає найкращий футболіст світу, ще жодного разу не вигравала мундіаль. Цього року таким гравцем є Усман Дембеле, однак його Франція вилетіла у півфіналі, поступившись Іспанії.

Друге пов'язане з тренерами. Жодна збірна не ставала чемпіоном світу під керівництвом іноземного наставника. На ЧС-2026 це правило підтвердили Бразилія Карло Анчелотті та Англія Томаса Тухеля, які не змогли дістатися фіналу.

Тепер залишається остання історична закономірність, яка стосується саме Аргентини. Від моменту запровадження рейтингу ФІФА у 1992 році жодна команда, що розпочинала чемпіонат світу на першому місці рейтингу, не ставала чемпіоном. Саме в такому статусі аргентинці підійшли до мундіалю-2026. Чи зуміє команда Ліонеля Скалоні зламати багаторічну тенденцію, стане відомо вже у фіналі проти Іспанії, який пройде у неділю, 19 липня.