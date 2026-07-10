Олександр Сукманський

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірні Іспанії та Бельгії проведуть свій перший офіційний очний матч майже за 17 років.

Гра розпочнеться 10 липня о 22:00.

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Іспанія вийшла до наступного раунду після перемоги над Португалією, взявши реванш за поразку у фіналі Ліги націй УЄФА 2025 року. Переможний гол Мікеля Меріно став десятим випадком на нинішньому мундіалі, коли вирішальний м'яч було забито в останні хвилини матчу, що стало рекордом турніру.

Команда Луїса де ла Фуенте вперше з моменту тріумфу на чемпіонаті світу 2010 року зіграє у чвертьфіналі. Той успіх залишається єдиною перемогою іспанців на стадії останніх восьми. Крім того, Іспанія стала першою збірною в історії, яка провела шість поспіль сухих матчів на чемпіонатах світу.

Бельгія, своєю чергою, впевнено здолала одного з господарів турніру – збірну США з рахунком 4:1. Після цього успіху команда Руді Гарсії продовжила безпрограшну серію до 18 матчів, здобувши 12 перемог і шість разів зігравши внічию. За цей період бельгійці в середньому забивали понад три м'ячі за гру, а також стали першою командою на нинішньому чемпіонаті світу, яка завдала понад 100 ударів по воротах.

Востаннє Іспанія та Бельгія зустрічалися у 2016 році в товариському матчі, який завершився перемогою іспанців з рахунком 2:0. Загалом Іспанія виграла п'ять поспіль очних зустрічей з бельгійцями, починаючи з 2004 року.

Мікель Меріно відкрив лік своїм голам на нинішньому турнірі у матчі з Португалією. Водночас Ромелу Лукаку став першим футболістом в історії, який відзначився у чотирьох матчах чемпіонату світу, виходячи на заміну.

Перед чвертьфіналом Іспанія не має нових кадрових втрат, тоді як Бельгія не зможе розраховувати на Амаду Онана, який вибув на тривалий термін через серйозну травму коліна.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Іспанія — Бельгія так: коефіцієнт на перемогу іспанців — 1.63, на перемогу бельгійців — 5.99. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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