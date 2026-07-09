Павло Василенко

Збірна Бельгії продовжує підготовку до чвертьфіналу чемпіонату світу проти Іспанії, однак перед вирішальним матчем опинилася в центрі нового конфлікту з ФІФА.

Після перемог над Сенегалом (3:2) та США (4:1) команда Руді Гарсії попросила змінити тренувальну базу, поскаржившись на незадовільний стан газону на полі Університету Лойола Мерімаунт. За інформацією The Athletic, бельгійська федерація заявила, що покриття не відповідає мінімальним стандартам, після чого ФІФА погодилася перевести команду на тренувальний комплекс клубу «Лос-Анджелес Гелаксі». Водночас в університеті категорично не погодилися з претензіями, наголосивши, що поле регулярно перевіряють і воно перебуває у відмінному стані, а цього літа його використовували професійні спортивні команди.

Це вже не перша суперечка між бельгійцями та ФІФА: «червоні дияволи» також досі вимагають пояснень щодо рішення допустити американця Фоларіна Балогуна до матчу 1/8 фіналу після скасування його дискваліфікації.