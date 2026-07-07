Павло Василенко

Збірна Іспанії стала чвертьфіналістом чемпіонату світу, здолавши Португалію з мінімальним рахунком 1:0. Долю протистояння вирішив гол Мікеля Меріно вже у компенсований час, а для Кріштіану Роналду ця поразка поставила крапку в мрії виграти чемпіонат світу.

Перший тайм виправдав очікування вболівальників. Іспанці активніше розпочали зустріч, а Мікель Оярсабаль змарнував чудову нагоду відкрити рахунок. Діогу Кошта двічі врятував Португалію після ударів Ламіна Ямаля та Алекса Баени. Наприкінці тайму вже команда Роберто Мартінеса відповіла небезпечними моментами: Унаї Сімон парирував удари Жоау Феліша та Роналду, а Нуну Мендеш влучив у поперечину.

Після перерви обидві збірні діяли надто обережно, майже не ризикуючи й фактично чекаючи на додатковий час. Здавалося, матч неминуче перейде в овертайм, однак на початку компенсованого часу Іспанія завдала вирішального удару. Ферран Торрес знайшов передачею Мікеля Меріно, який холоднокровно переграв Діогу Кошту й приніс «Фурії Рохі» путівку до чвертьфіналу.

Наступним суперником Іспанії стане переможець пари США – Бельгія, тоді як для Кріштіану Роналду цей матч став останнім шансом здійснити головну мрію кар'єри – виграти чемпіонат світу, адже напередодні поєдинку з іспанцями він заявив, що це буде його останній мундіаль.

Чемпіонат світу-2026, 1/8 фіналу

Португалія – Іспанія – 1:0

Гол: Меріно, 90+1.